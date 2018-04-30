500 bin üniversiteliye af geliyor

2018 öğrenci affının detayları Başbakan Binali Yıldırım tarafından bugün yapılan Bakanlar Kurulu sonrası kamuoyuna açıklandı.

Başbakan Yıldırım, bir kereliğine mahsus 7 yıllık öğrenim süresini doldurarak üniversitelerle ilişiği kesilenler için bir kereliğe mahsus üniversiteye yeniden kayıt hakkı sağlanacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, bir kereliğine mahsus öğrenci affı getirileceğini söyledi. Üniversitelerde 7 yıllık öğrenim süresini dolduran ve öğrencilirle ilişiği kesilenlerin yeniden üniversitelere dönebileceğini söyledi.

Binali Yıldırım, vergi ve prim borçları yapılandırması ile gençlere iş yeri açmada BAĞ-KUR kolaylığı gibi yeni düzenlemelerle ilgili bilgi verdiği konuşmasında öğrenci affıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"BİR KERELİĞİNE ÇIKACAK"

Geçmiş yıllarda üniversitede azami eğitim yılı olarak belirlenen 7 seneyi dolduranların kurumlardan ilişiği kesildiğini hatırlatan Yıldırım, bu gençler için bir kereliğine öğrenci affı getirildiğini söyledi. Zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen öğrencilerin bir kereliğine okullarına dönme imkanı verdiklerini ifade eden Yıldırım, terörle bağlantısı olmayan tüm öğrencilerin bu aftan yararlanacağını kaydetti. Yıldırım, çift ana dal yaparken bölümlerden ilişiği kesilenlerin de bu imkandan yararlanacağını söyledi.

Kaynak: AA