5 günlük grevin Fransa'ya maliyeti 100 milyon euro!

Fransa'da demiryolu işçilerinin 5 gün boyunca grevde olması nedeniyle 100 milyon euro zarar meydana geldi.

Fransız Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) İcra Kurulu Başkanı Guillaume Pepy, BFMTV kanalında açıklamalarda bulundu.

5 GÜNLÜK GREV

Ülkedeki grevin 22 Mart'ta başladığını anımsatan Pepy, demiryolu çalışanlarının bu süre içinde bugün dahil 5 gün grev yaptığını kaydetti.

100 MİLYON EURO

Grevin ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini kaydeden Pepy, "Bugünkü gibi, sefere çıkan tren sayısı az olduğundan günlük kayıp 20 milyon avro civarında. SNCF'nin grevin başından bu yana uğradığı zarar yaklaşık 100 milyon euro." ifadelerini kullandı.

80 YILLIK GELECEK PLANLANIYOR

Fransız halkının yüzde 72'sinin demiryolu reformunu desteklediğini belirten Pepy, "Küçük bir değişiklik değil kurumun 80 yıllık geleceği planlanıyor, ona göre adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Fransa'da hükümetin demiryollarını özelleştirme ve çalışanların ayrıcalıklı statüsünde değişikliğe gitme planı olarak görülen reform tasarısına karşı 4 sendika kademeli grev kararı almıştı. 28 Haziran'a kadar haftanın belli günleri ilan edilecek grevin, geçen hafta Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne ile yapılan görüşme sonrası uzatılabileceği belirtilmişti.

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Kaynak: Ajanslar