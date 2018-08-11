5 gündür aranan engelli gençten acı haber geldi
Trabzon'da 5 gün önce kaybolan zihinsel engelli gençten acı haber geldi. Genç çocuğun cesedi dere kenarında bulundu.
Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki evinden 7 Ağustos'ta ayrılmasının ardından kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Osman Yılmaz'ın (18) bulunması için çalışmalar başlatıldı.
DERE KENARINDA BULUNDU
Güvenlik güçleri ile AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu Yılmaz'ın cesedi kaybolduğu mahalledeki dere kenarında bulundu.
Yılmaz'ın cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesi sonrası otopsi için TrabzonAdli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Ajanslar