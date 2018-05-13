5 gollü maç! Beşiktaş, Ankara'da kazandı

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne katılma ümitlerini devam ettirdi.

Beşiktaş, küme düşme hattındaki Osmanlıspor'u 3-2 yendi, Şampiyonlar Ligi yarışının içinde kaldı.

Kartal'ı galibiyete taşıyan goller Anıl Karaer (Kendi kalesine), Mustafa Pektemek ve Vagner Love'dan geldi. Akhisarspor'un Fenerbahçe karşısında bir puan alması durumunda küme düşecek olan Osmanlıspor'un sayıları ise Serdar Gürler'den geldi.

5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN KARTAL OLDU

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Osmanlıspor'a konuk oldu. As kadrosundan 7 eksikle maça çıkmasına karşın siyah-beyazlılar, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma ümitlerini son haftaya taşımak için mutlak galip gelmesi gereken Beşiktaş'ın gollerini Anıl Karaer (Kendi kalesine), Mustafa Pektemek ve Vagner Love attı.

Kümede kalmak için şiddetle puan ve puanlara ihtiyacı olan Osmanlıspor'un gollerini Serdar Gürler atsa da, Başkent temsilcisinin çabası yenilgiyi önleyemedi. Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında bir puan dahi alırsa Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği'nin ardından küme düşen 3. ekip olacak.

Kaynak: Ajanslar