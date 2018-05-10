Trump: 5 DEAŞ lideri yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "En çok aranan DEAŞ'lılar yakalandı" şeklinde konuştu.

ABD Başakanı Trump, Twitter'dan bir açıklamada bulundu. Trump yaptığı açıklamada, "ABD teröristler ile müzakere etmez dedi" ifadesini kullandı.

Trump açıklamasında, arananlar listesinde bulunan terör örgütü 5 DEAŞ'lının yakalandığını açıkladı.

NEW YORK TIMES: OPERASYON SAKARYA'DA YAKALANAN DEAŞ'LI İLE BAŞLADI

Terör örgütü DEAŞ'ın 5 üst düzey sözde yöneticisi Irak ve ABD istihbaratlarının Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalandı.

3 ay süren operasyonun bir ayağı ise Türkiye'ye dayanıyor. The New York Times'ta yer alan habere göre, 2018'in ilk günlerinde Irak istihbaratı, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir Bağdadi'ye en yakın isimlerden biri olan Ismail Alwaan El Ithawi'nin kardeşinin kimliğini kullanarak Sakarya'da yaşadığını tespit etti.



Gazeteye göre, Irak istihbaratı Türk yetkililere ulaşarak Ithawi'nin Sakarya'da yaşadığını bildirdi. Gözaltına alınan Ithawi daha sonra Irak'a iade edildi.

Ithawi'nin Irak ve Amerikan istihbarat birimlerince sorgulanmasının ardından, DEAŞ'ın sözde liderlerinin saklandıkları yerleri güvenlik güçlerine söylediği belirtildi. Iraklı ve ABD'li yetkililerle anlaşan Ithawi'nin, DEAŞ'lı teröristlerle haberleşerek onları sınır hattına çağırarak yakalanmasını sağladığı ifade edildi.

Kaynak: Ajanslar