49 TL’lik steam oyunu tamamen ücretsiz oldu

Humble Bundle yaz indirimlerini ücretsiz oyunlarla kutlamaya devam ediyor. Bugün ise oyunculara güzel bir sürpriz yapan yetkililer 49 TL’ye satılan Steam oyunu Warhammer 40.000 Space Marine’ı bugüne özel olarak ücretsiz hale getirdi.

2011 yılında piyasaya çıkan Warhammer 40.000 Space Marine birçok oyuncu tarafından halen sevilerek oynanmaya devam ediliyor. Eğlenceli oyun yapısıyla saatlerce oyuncuları ekran başına kilitleyen yapım, bugüne özel olarak Humble Bundle üzerinden tamamen ücretsiz hale getirildi.

Oyunu ücretsiz olarak satın almanız için yapmanız gerekenler ise, buradan mağaza sayfasına giderek, ‘‘ Get The Game” seçeneğine tıkladıktan sonra Humble Bundle hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyerek, mail adresinize gelen kodu oyun platforumu üzerinden etkinleştirme aşamasına geçebilirsiniz.

Steam uygulamasını açıp mail adresinize gelen bu kodu, uygulamanın alt taraftanından Oyun Ekle > Ürün Etkinleştir kısmında etkinleştirerek, 49 TL’lik oyuna tamamen ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Fakat, oyunun sadece bugüne özel olarak tamamen ücretsiz hale getirildiğinin de altını çizelim.

Kaynak: Ajanslar