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01 Eylül 2018 10:27 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2018 10:29

48 yaşındaki adam aracında ölü bulundu

Adana’da kullandığı otomobilin direksiyonu başında hayatını kaybeden 48 yaşındaki adamın ölümü şüpheli bulundu.

48 yaşındaki adam aracında ölü bulundu

Saat 01.00 sularında Seyhan'da meydana gelen olayı Gökçeler Mahallesi sakinleri fark etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Mahallelli araç başında hareketsiz şekilde yatan birini gördü. Bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kontrolleri sırasında şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede ölen kişinin Hasan İlin (48) olduğunu belirledi. 

Sonraki incelemelerde İlin’in ölümü şüpheli olarak belirlendi. İlin’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsisinin ardından İlin’in kesin ölüm nedeni belirlenecek.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: adana


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