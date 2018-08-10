450 gram ekmeği 1 liraya sattı: Diğer fırıncılar dava açtı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bazı fırıncılar, 450 gram ekmeği 1 liraya satarak 'haksız rekabet'e neden olduğunu iddia ettikleri fırıncı Kazım Balaban ile mahkemelik oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bazı fırıncılar, 450 gram ekmeği 1 liraya satarak 'haksız rekabet'e neden olduğunu iddia ettikleri fırıncı Kazım Balaban ile mahkemelik oldu.



İlçede 40 yıldır fırıncılık yapan Balaban (58) hakkında 450 gram ekmeği 1 liraya satarak "haksız rekabet"e neden olduğu gerekçesiyle Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı.

Balaban, davayı iş yerine gelen ihtarname ile öğrendi.

58 yaşındaki Kazım Balaban (58), yaptığı açıklamada, uzun süredir 450 gram ekmeği 1 liraya sattığını belirtti.

Balaban, bu durumu gerekçe gösterip fırıncıların kendisini dava ettiğini öne sürerek, mahkeme sürecinin başladığını bildirdi.



'ZARAR EDİYORUZ'

Bilirkişinin de bu konuyla ilgili bir rapor hazırlayıp mahkemeye sunduğunu belirten Balaban, şöyle konuştu:

"Bilirkişi raporunda 1 liraya satılan ekmeğin 1 lira 60 kuruşa satılması gerektiği yer alıyor. Onun hesabına göre biz zarar ediyoruz. Günde bin 500 ekmek sattığımızı hesap edersek, rapora göre biz yılda 360 bin lira zarar ediyoruz. İş yerim kira değil kendimin. Buraya her gün kira bedeli yazmış. Bu rapora biz itiraz ettik. Öte yandan bilirkişi buraya hiç gelmedi. Kendine göre hesap yapmış. Biz ucuz ekmek satıp vatandaş duası kazanıyoruz."

Kaynak: Ajanslar