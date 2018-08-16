424 bin öğrenciye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'ne en fazla katılım Marmara Bölgesi'nden oldu.

Projenin 2 aylık ilk etap çalışma programına en çok öğrenci yollayan bölge Marmara, yüzdesel anlamda en başarılı bölge ise Karadeniz olarak dikkati çekti. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde yaklaşık 47 bin öğrenci, Türk sporunun geleceği olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesinin, mayıs ayında başlatılan ve 81 ilde 423 bin 557 ilkokul 3. sınıf öğrencisine erişilen ilk etabının karşılaştırmalı sonuçları belli oldu.

İKİNCİ ETAPTA HEDEF 1.3 MİLYON ÖĞRENCİ



Türkiye Sportif Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi'nin eylül-aralık aylarında yapılacak ikinci etabında, 1 milyon 287 bin 811 öğrenciye erişme hedefi konuldu.





2 AYLIK ÇALIŞMA PROGRAMI



İlk etabın 1 aylık taramasında 669 ilçede, 3 bine yakın antrenör ve öğretmen ile 9 bin 153 ilkokulda yapılan çalışma sonrasında, Türkiye genelinde yüzde 10.5'lik başarı yakalandı. Taranan 423 bin 557 ilkokul 3. sınıf öğrencisinden 46 bin 884'ü, halen devam eden 2 aylık çalışma programına dahil edildi.



Türkiye genelinde 9 bin 623 kişi ile en çok Marmara Bölgesi'ndeki öğrenciler 2 aylık çalışma programına dahil edilirken, oransal anlamda yüzde 13 ile Karadeniz Bölgesi ve yüzde 12 ile Doğu Anadolu Bölgesi en başarılılar olarak ön plana çıktı.

İlk etap sonunda taramaya tabii tutulan öğrenci sayısı ve 2 aylık çalışmaya dahil edilen öğrenci sayıları ise bölgelere göre şu şekilde gerçekleşti:

Kaynak: Ajanslar