4 yıl sonra ilk ziyaret: Tarih belli oldu!

Alman Bild gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Bild, ziyarete ilişkin haberini Berlin ve Ankara'daki hükümet kaynaklarına dayandırdı.

Bild, muhtemelen Eylül ayı sonunda düzenleneceğini belirttiği ziyarete ilişkin haberini Berlin ve Ankara'daki hükümet kaynaklarına dayandırdı.

4 YIL SONRA İLK ZİYARET



Bild, söz konusu ziyaretin Erdoğan'ın 2014 yılından bu yana Almanya'ya gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacağını hatırlattı.

Ankara - Berlin ilişkileri, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan OHAL uygulaması ve gazeteci Deniz Yücel ile insan hakları aktivisti Peter Steudtner dâhil bazı Alman vatandaşlarının tutuklulukları nedeniyle gerilmişti.

İki ülke arasındaki tansiyon, Steudtner'in Ekim 2017'deki tahliyesinin ardından Yücel'in de Şubat ayında serbest bırakılmasıyla düşmüştü.

Kaynak: Ajanslar