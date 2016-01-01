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Video / Güncel / 4 yaşındaki çocuk gorilin kafesine düştü
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Güncel 28 Mart 2018 - 13:22
ABD'de dört yaşındaki çocuğu Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde, gorilin yaşadığı alana düşen anne hakkında dava açılmayacağı açıklandı.