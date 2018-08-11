4 terörist İHA'ların tespit etmesi ile vuruldu

Şırnak'ta İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

HAVA HARAKATI DÜZENLENDİ



Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi mevkiinde İHA ile 4 terörist tespit edildi.

Bölgeye hava desteği ile yapılan operasyonda tespit edilen 4 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Ajanslar