4 terörist İHA'ların tespit etmesi ile vuruldu
Şırnak'ta İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ta İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
HAVA HARAKATI DÜZENLENDİ
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi mevkiinde İHA ile 4 terörist tespit edildi.
Bölgeye hava desteği ile yapılan operasyonda tespit edilen 4 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Ajanslar