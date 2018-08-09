4 terörist etkisiz hale getirildi

Van/Gürpınar ve Hakkâri/Yüksekova kırsalında icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiş

Yurt içinde ve yurt dışında terörle etkili mücadele devam ediyor.

İKİ ŞEHİRDE 4 TERÖRİST



Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter sayfasından yapılan açıklamada bugünkü operasyonlarla ilgili: "Van/Gürpınar ve Hakkâri/Yüksekova kırsalında icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiş, üç kalaşnikof piyade tüfeği, üç el bombası ve bir roketatar ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Ajanslar