4 Rus askeri Suriye'de öldü!

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de rejime ait topçu bataryalarına düzenlenen saldırıda 4 Rus askerinin hayatını kaybettiğini ve 43 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile, Suriye'nin Deyrizor ilinde gece yarısı rejime ait topçu bataryalarına saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Birkaç militan grubu, gece saatlerinde Deyrizor kentindeki Suriye hükümet güçlerine bağlı topçu birliğine saldırdı. Suriyeli topçuların atışlarını yöneten 2 Rus askeri danışman olay yerine öldü. Saldırıda yaralanan 5 asker de hemen hastaneye kaldırıldı. Daha sonra 2 asker daha hastanede hayatını kaybetti."ifadesi yer aldı.

Dünya 27 Mayıs 2018 11:08 İsrail Gazze'ye saldırdı: 2 Filistinli şehit olduİşgalci İsrail, Ramazan ayı olmasına rağmen saldırılarına devam ediyor. Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği topçu ateşi saldırısında 2 Filistinli şehit oldu.

43 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 1 saat süren çatışma sonucunda 43 militanın öldürüldüğünü, silah yüklü yüksek hareket kabiliyetine sahip 6 aracın imha edildiğini bildiren Bakanlık, hayatını kaybeden tüm askerlere de devlet nişanı verildiğini de açıkladı.

Güncel 27 Mayıs 2018 08:36 İşgalci devletin vahşetini görüntülemek yasaklanıyor!Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'de 'ordunun eylemlerini görüntülemeyi suç haline getiren' bir tasarının meclise sunulduğunu duyurdu.

Kaynak: AA