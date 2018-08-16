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16 Ağustos 2018 17:07 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2018 17:09

4 PKK'lı terörist teslim oldu!

TSK tarafından yapılan açıklamada Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü 4 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

4 PKK'lı terörist teslim oldu!

Genelkurmay Başkanlığı, yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDULAR

Açıklamaya göre, dün Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi, Van ve Bitlis kırsalında icra edilen arazi aramasında tespit edilen 6 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: 4 terörist


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