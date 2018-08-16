4 PKK'lı terörist teslim oldu!
TSK tarafından yapılan açıklamada Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü 4 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı, yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDULAR
Açıklamaya göre, dün Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi, Van ve Bitlis kırsalında icra edilen arazi aramasında tespit edilen 6 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.
Kaynak: Ajanslar