4 PKK'lı terörist Siirt'te etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen bilgiler sonucuEruh ilçesine bağlı Akmeşe köyü kırsalında insansız hava aracıyla (İHA) tespit edilen bir grup PKK'lı teröriste yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

2'Sİ KADIN 4 TERÖRİST

Operasyon bölgesinde yapılan aramada roketatar, biksi makineli tüfek, 3 kalaşnikof tüfek, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

KUZEY IRAK'TA 8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakurk ve Metina bölgelerindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatında 31 Mayıs 2018'de 3 askerin şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 4 teröristin de aralarında bulunduğu toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kaynak: AA