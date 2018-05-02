4 partili ittifakın protokolü yarın imzalanıyor

4 partili ittifakın protokolü yarın 15.00'te imzalanacak.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında uzun süredir görüşmeler devam ediyordu. Son olarak dün bir araya gelen 4 partinin kurmayları ittifak konusunda son noktayı koydu. İttifak protokolü üzerinde mutabat sağlandı. Resmi açıklamanın perşembe günü yapılması bekleniyor.

4 parti arasında ittifakın ismine yönelik de çalışma tamamlandı. Yapılan görüşmelerde 'Millet' ve 'Demokrasi' isimleri öne çıktı. İttifaka verilecek isim için son kararı ise liderlerin vereceği öğrenildi.

YARIN PROTOKOL İMZALAYACAKLAR



Dört parti yarın saat 15.00'te ittifak protokolü imzalayacak.

İttifak milletvekili seçimleri için oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her parti kendi adayını destekleyecek.

İttifak kuracak siyasi partilerin ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.

Kaynak: ajanslar