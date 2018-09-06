4 milyon TL ödüllü kırmızı listedeki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 milyon TL ödüllü terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde Dersim saha sorumlusu Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner'in etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 milyon lira ödülle kırmızı listede aranan Musa Çetiner'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

DNA TESTİ SONUCU ORTAYA ÇIKTI



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "30 Temmuz 2018 tarihinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Pülümür İlçesi Akdik Köyü Söğütlü mahallesinde icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin yapılan DNA testi sonucu sözde Dersim Saha Sorumlusu Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner olduğu tespit edildi." dendi.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANDIĞI BELİRLENDİ



Ayrıca açıklamada, "Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner'in "Terörden Arananlar Listesinde" "Kırmızı Kategoride" arandığı, silahlı terör örgütüne üye olma, adam öldürmek, devletin egemenliği altında bulunan topraklarda bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışma suçları olmak üzere toplam 10 suçtan arandığı belirlendi." ifadeleri yer aldı.

SUÇLARI



Musa Çetiner'in Tunceli Nizamiye İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Karakoluna yönelik 22 Ağustos 2016 tarihinde eş zamanlı gerçekleşen (1) askerimizin Şehit olduğu eylemini planladığı.



15 Temmuz 2016 tarihinde Nazimiye Kılköy Jandarma Karakol Komutanlığına bombalı araçla yapılan ve (1) askeri personelimizin hafif şekilde yaralandığı olayın planlayan ve yöneten olduğu,

2004 yılı Mayıs ayında Tendürek Dağı Esnemez Köyü bölgesinde güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği,

16 Temmuz 2006 tarihinde Kars-Erzurum ara hattındaki tren yolunun mayınlanması olayını gerçekleştirdiği, yılında Çetenli Köy yoluna mayın döşenerek (2) askerin şehit edilmesi,

2005 yılında Çetinli Köy yoluna mayın döşenerek (2) askerin şehit edilmesi,

03 Eylül 2011 tarihinde Iğdır Emniyet Müdürlüğüne saldırının talimatını verdiği,

13 Ekim 2011 tarihinde Iğdır ili Pamuk Geçidinde askeri konvoya saldırının talimatını verdiği,

26 Ekim 2011 tarihinde Doğubayazıt-lığdır yolunun kesilerek tır yakma,

26 Ekim 2011 tarihinde Iğdır ilinde iş makinelerinin yakılmasının talimatını verdiği,

11 Kasım 2011 günü Doğubayazıt-Çaldıran yolunda şantiye ve araçların yakılması olayının talimatını verdiği,

29 Nisan 2012 tarihinde, Ağrı Doğubayazıt Aşağı Güngören Köyü bölgesinde yola EYP konulmasının talimatını verdiği,

30 Nisan 2012 tarihinde, Doğubayazıt Karakol Tepe bölgesindeki pusu kuvveti ile silahlı çatışma,

28 Mayıs 2012 tarihinde, Iğdır-Korhan yolunun kesilmesi,

24 Mayıs 2012 tarihinde, Iğdır Korhan J.Krk. yolunun kesilmesi,

31 Mayıs 2012 tarihinde, Doğubayazıt Asayiş sınır birliğine taciz,

6 Haziran 2012 tarihinde, Ağrı il özel idaresine ait greyderin yakılarak bir vatandaşın kaçırılmasının talimatını verdiği,

07 Haziran 2012 tarihinde, Doğubayazıt boru hattına EYP'Iİ saldırı 08 Haziran 2012 tarihinde, Diyadin İlçe J.K.lığı nöbet kulübesine taciz ve (1) GKK'nın yaralanması,

18 Haziran 2012 tarihinde, Iğdır-Aralık yolunun kesilmesi,

18 Haziran 2012 tarihinde, Iğdır Serdarbulak Yaylası bölgesinde araç yakılması ve şoförün kaçırılması,

01 Temmuz 2012 tarihinde, Doğubayazıt Çiftlikköy Koyu baz istasyonuna sabotaj,

04 Ağustos 2012 tarihinde, Doğubayazıt Somkaya Köyü Vantaş Şirketine ait şantiye araçlarının yakılarak bir şahsın kaçırılarak bir şahsında yaralanmasının talimatını verdiği,

18 Eylül 2012 tarihinde, Doğubayazıt Karakent Köyü Soner İnşaatında bulunan vatandaşların kaçırılması ve (1) vatandaşın öldürülmesi eylemlerinin faili olduğu belirlenmiştir.

Kaynak: Ajanslar