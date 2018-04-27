4. Kolordu davasında 76 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı darbe davasında, 76 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı darbe davasında, 76 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
Gündem27 Nisan 2018 09:40FETÖ'ye büyük operasyon!FETÖ soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: ajanslar