4 gün boyunca ücretsiz olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK’a ait yol üstü otoparklar, Kurban Bayramı boyunca 4 gün ücretsiz olacak.

İSPARK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar doğrultusunda, İSPARK’ın kent genelindeki yol üstü otoparkları 21 Ağustos Salı, 22 Ağustos Çarşamba, 23 Ağustos Perşembe ve 24 Ağustos Cuma günü ücretsiz hizmet verecek.

"ALO 153"

Açıklamada, vatandaşların, niteliksiz işletmecilik dahil oluşabilecek her türlü olumsuz durumda "ALO 153" üzerinden konuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile paylaşabilecekleri de hatırlatıldı.

Kaynak: Ajanslar