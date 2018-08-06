4 büyükler gençlere yöneldi: Bu fırsatı iyi değerlendirin!

Usta gazeteci Niğdelioğlu, Finansal Fair Play kriterlerinin genç futbolcular için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Yıllardır altyapıya önem vermeyen 4 büyükler, Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle bu sezon yıldız transferler yerine potansiyelli genç isimlere yöneldi.

Konuyu ele alan usta gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere, tüm kulüplerimizin dövizle ödeme yapmaya devam ettikçe Finansal Fair Play kurallarını uyamayacağını ve bu durumun gençler için büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

"YUNUS SİNYALİ VERDİ"



Niğdelioğlu, "Oyunculara döviz ile ödeme yapıldıkça, 4 büyükler başta olmak üzere tüm kulüplerimiz gençlere daha fazla fırsat vermek zorunda kalacak. Genç oyuncular bu krizi fırsata çevirmeli. Dün akşam Süper Kupa finalinde Yunus bu sinyali verdi. Darısı diğer genç çocuklarımızın başına" dedi.