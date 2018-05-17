4 bin 464 terörist! Bu sadece Afrin'deki sayı
TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 464 olarak açıklandı.
Yürütülen operasyonları hakkında değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de 4 bin 500'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
RAKAMI CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI
Afrin'de terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Herekatı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Afrin'de bugün itibarıyla 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
Mehmetçik'in mücadelesine duraksamadan devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, "Bunun yanında, Kuzey Irak’ta 403 terörist etkisiz hale getirildi." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA