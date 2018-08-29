4 bakandan AB Reform Eylem Grubu açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği Reform Grubu, Dışişleri Bakanlığı'ndan düzenlenen toplantının ardından açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Adelet Bakanı'nın katıldığı toplantının ardından bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve Abdülhamit Gül kameralar karşısına geçti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

"VİZE SERBESTİSİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"



"Önümüzdeki süreçte Avrupa Konseyi ile daha yakın adımlar atacağız. İşbirliği iki tarafında yararına olmuştur. Gümrük birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması ile ilgili çalışmalarımızı Hazine ve Maliye Bakanımız ve bizler sürdürüyoruz. ABkurumları ve komiserlerle çalışmayı sürdürüyoruz. 6 kriter kaldı. Bunlarla ilgili çalışıyoruz.Sadece parlamanter meclis değilm insan hakları dahil yakın ilişkilerimiz var. Vize serbestisi gibi hakları almak istiyoruz. Bu konudaki tüm çabaların karşılığını almayı, siyasi engellerin çıkarılmasını istemiyoruz. AB üyelerinden son zamanlarda gelen desteklerden bunu istiyoruz. PKK, PYD, FETÖ gibi konularda daha fazla destek vermeliler. Bu konularda işbirliği bekliyoruz. AB'den terörle mücadelede daha fazla destek vermesini istiyoruz. İşbirliği bekliyoruz. Çalışmalarımızı ilgili kurumlarla sürdüreceğiz. AB yüksek diyalog toplantılarımız var. Bu toplantıları ilgili bakan ve komiserlerle hayata geçireceğiz. Evrensel normları esas almaya devam edeceğiz. AB'ye üye olalım olmayalım reform AK Parti hükümetinin önceliği olmuştur. Yeni hükümet sisteminde de reformlar öncelik olmuştur."

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

"DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK VE İNSAN HAKLARI ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"



"Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetinin reformcu kimliği malumdur. Son zamanlarda yapılacak 100 günlük eylem planımıza bakılınca da AB ile uyum süreci ile ilgili önemli kararlar alındı. Adalet Bakanlığı olarak AB ve AİHM nezdinde her türlü projelerle, işbirliği ve diyaloglarla çok önemli işbirliğimiz olduğpu ortadadır. Daha güçlü demokrasi daha güçlü özgürlük demektir. Yargıya güvenin artacağı ve hızlanacağı dönem olacaktır önümüzdeki dönem. Yargıda hedef süre uygulamasının pilot uygulamalarını pazartesi günü başlatacağız. 1 Ocak'tan itibaren bu uygulama hayata geçecek. Yargı reformu strateji belgemizi Kasım ayında yenilemeyi kararlaştırdık. AB ile diyalogları sürdürerek bu ortak çalışmaları sürdüreceğiz. Daha fazla özgürlük ve insan haklarını oluşturacak çalışmaları gerçekleştireceğiz. Eylem planını güncelleyeceğiz. OHAL komisyonunun yaptığı işlemler biim çok önem verdiğimiz konu. Bunu da AB ile birlikte yapıyoruz. Bu sürede AB ile ilişkileri geliştirmeyi umuyoruz.Daha fazla özgürlük daha fazla insan hakları çalışması yapacağız. Avrupa İnsan Hakları çerçevesinde hükümetimizin ortaya koyduğu revizeler gerçekleştirilecek, bunu ev ödevi haline getirdik."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları:

"ABD'YE KARŞI FRANSA VE ALMANYA'NIN DESTEĞİNİ ALDIK"



"Çok tarihi bir süreç, önemli bir zaman. Önemli bir toplantı olarak ortaya çıktı. Toplantı konusunda bakanımız da bahsetti. Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularının konuşulduğu verimli bir toplantı oldu. Hem vize serbestisi olsun hem AB üyeliği konusu olsun, verimli bir toplantı oldu. 10 Ağustos tarihi ile ekonomimiz hedef alındı. Gerginlik en üst seviyeye çıktı. AB, Almanya ve Fransa başta olmak üzere müttefiklik ruhuna uygun açıklamalar geldi. Bundan sonraki süreçte bu toplantıların ehemmiyetini çok farklı değerlendirmemiz gerekilen bir süreç. ABD'nin yaptırımları sonrası ülkemiz ekonomik anlamda çok fazla saldırıya uğrayan bir konumda yer aldı. Fransa, Almanya gibi ülkelerin siyasi desteğini aldık. Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle açıklanamayacak, birçok kesimin mutabık kaldığını gördük.

"İHRACAT RAKAMLARI POZİTİF BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA KOYDU"



Finans çevreleri ile yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin ekonomik gerçekleri ile açıklanamayacak siyasi bir şey olduğunu gördük. Bankalarımızla birlikte reel adımlar atmaya başladık. Bu vesile ile bugün açıklanan ithalat ve ihracat rakamları oldukça pozitif değerler ortaya koydu. Geçtiğimiz yılın dış ticaret açığından yüzde 33 gerileme görüyoruz. Bu önemli. Cari açığımızdaki iyileşme ekonomik dengelenme stratejimiz, realize olmaya başladı. Cari açığın düşmesinin yanında finansal iyileşme açısından bazı gelişmeler de oluyor ve olacak. Vergi barışı, bedelli askerlik, imar barışı açısından beklentinin üzerinde gelir elde edildi. 5.5 milyon mükellefimizden, 60 milyardan fazla rakama ulaşıldı. Bankalarımız ve reel sektörümüzle birlikte ortak adımlar atmaya başladık. Bugün açıklanan ihracat ve ithalat rakamları oldukça pozitif bir gösterge ortaya koydu. Türk ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan cari açığı azaltma en önemli hedeflerimizden biridir. Kamuda başlattığımız tasarrufta iyileşme görüyoruz, göreceğiz."

Kaynak: Ajanslar