3.Havalimanı'ndaki işçi eylemine 28 tutuklama talebi

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında çıkan olaylarda gözaltına alınan işçilerden 28'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

3.Havalimanı inşaatında geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 43 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

15 kişi adli kontrol, 28 kişi ise "Kamu Malına Zarar Verme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Polise Mukavemet", "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: Ajanslar