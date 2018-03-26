3.5 Senede 42 Maça 26 Milyon Lira!

G.Saray'ın kimseye satamadığı Tarık Çamdal, oynamadan garanti parasını almayı sürdürüyor.

G.Saray'da 2014-15 sezonunda 4.75 milyon euro karşılığında Eskişehirspor'dan alınan Tarık Çamdal 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. O sezon ligde 13 maça çıkan Tarık skor üretemedi. 2015-16'da 15 maçta yine gol ve asiste imza atamayan Tarık, sezon sonu gönderilmek istendi ancak kaldı. Hiçbir takım Tarık'ın maaşını ödemeye ikna olmazken, 2016-17'de ise 1 yıllığında Eskişehir'e kiralandı, yıllık ücretinin 1 milyon eurosunu G.Saray ödedi.



Sadece kupada 3 maç



Tarık gelecek yıl da Galatasaray'la devam edecek. Bu sezon Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi. Aslan'da 4 sezonda 42 maça çıkabilen futbolcu, bunun karşılığında 5.33 milyon euro (26 milyon lira) kazandı. Tarık gelecek sezon 1.6 milyon euro garanti maaş alacak.

Kaynak: Ajanslar