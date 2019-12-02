349 TL taksitle Ev alma fırsatı

TOKİ, yaptığı son kampanya ile yüz binlerce kişiyi uygun taksitlerle ev sahibi yapıyor. 81 ilde gerçekleştirdiği sosyal konutlarla dar gelirli ve emekli vatandaşların yüzünü güldüren TOKİ, yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor. Birçok kentte ev yapımına devam eden TOKİ, 335 ve 349 TL gibi uygun taksitlerle ev alma fırsatı sunuyor. Dar gelirli ve emekli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda her yıl yüz bin kişiyi, daha önce hiç görülmemiş bir faiz oranı ile ev sahibi yapmayı planladıklarını belirtmişti. TOKİ'nin önümüzdeki yıl da projelerini artırarak devam etmesi bekleniyor.



Peki, TOKİ dar gelirli vatandaşlar için nerelerde ev yapıyor? TOKİ projelerinde son durum ne? TOKİ dar gelirli ev alma şartları neler? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ evi satılabilir mi, kiralanabilir mi? İşte TOKİ konutları ile ilgili merak edilen tüm detaylar.