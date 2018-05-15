30 yıllık eşini uykusunda öldürdü

Yozgat'ta bir kişi, 30 yıllık eşini gece uyuduğu sırada tabancayla 8 el ateş ederek öldürdü.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İmam Hatip Caddesi'nde ikamet eden H.E. (56), 30 yıllık eşi M.E.'ye (48) gece uyuduğu sırada tabancayla 8 el ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kadının öldüğünü belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Yozgat Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. H.E. ise polise teslim oldu.

Kaynak: Ajanslar