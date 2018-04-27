30 Nisan ve 1 Mayıs tatil mi? 4 gün resmi tatil olacak mı?

Çalışanlar ve öğrenciler heyecanla 30 Nisan ve 1 Mayıs tatil mi sorusunun yanıtını bekliyor. 4 gün resmi tatil olacak mı sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Haftasonuna girmek üzere olan çalışanlar ve öğrencilerin merak ettiği soru 30 Nisan ve 1 Mayıs tatil mi sorusu oldu. Milyonlarca kişi şimdiden bu sorunun yanıtını merak ediyor. Herkesin merakla yanıtını beklediği bu konuyla ilgili bakanlıktan ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramı, her sene olduğu gibi bu sene de tatil olacak. Öğrenciler ve memurlar 30 Nisan'ın bu resmi tatilin içine dahil olup olmayacağını merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarla ilgili açıklama yapması beklendiğinden öğrencilerin heyecanı sürüyor. Tatil beklentisine giren milyonlarca öğrenci son dakika haberlerini internetten merakla takip ediyor. Herkesin merakla beklediği 4 gün resmi tatil olacak mı sorusunun yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

30 NİSAN VE 1 MAYIS TATİL Mİ

Dünyanın birçok ülkesinde 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kutlanmaya devam ediyor. Ülkemizde de 1 Mayıs, 28 yıl aradan sonra 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi. Ülkemizde çalışanların ve öğrenciler şimdiden merakla 30 Nisan ve 1 Mayıs tatil mi sorusunun yanıtını bekliyor. 30 Nisan Pazartesi de tatil ilan edilirse haftasonunun birleşmesiyle beraber öğrenciler ve çalışanlar 4 gün tatil yapabilecek. MEB'ten ve diğer kurumlardan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Yakın zamanda konunun netliğe kavuşması bekleniyor.

1980'DEN SONRA İLK KEZ 2009'DA TÜRKİYE'DE RESMİ TATİL OLDU

Milli Güvenlik Konseyi'nce 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 28 yıl sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

2018'DE KAÇ GÜN TATİL KALDI



Haftasonuna denk gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs olacak. Cumartesi gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.

Tüm İslam aleminin büyük bir hasretle beklediği Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. İlk oruç 16 Mayıs günü açılacak. Bu orucun sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan ayı 14 Haziran Perşembe veda edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı duyurusunda yer alan bilgiye göre Ramazan Bayramı, 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve üç gün sürecek.

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

- 15 Temmuz tatili hafta sonuna denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Pazar günü.

- 2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ

21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

- 30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Sonraki Cuma gününü tatil olarak kullanabilecekler için yaz sonunda 4 günlük bir izin gözüküyor.

- Yılın son resmi tatili 29 Ekim bu kez Pazartesi günü. Dolayısıyla yine 3 günlük bir tatil gündemde olacak.

Kaynak: AjansHaber