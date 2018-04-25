30 Nisan okullar tatil mi? 1 Mayıs 4 gün tatil mi olacak? 2018

30 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi? 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs tatili bu yıl dört gün mü olacak? Hafta sonu ile tatilini birleştirmek isteyenlerin merak ettiği açıklama geldi. Peki 30 Nisan pazartesi günü okullar tatil olacak m? İşte detaylar.

Resmi tatil günlerine bakarak tatil planı yapanların merak ettiği 1 Mayıs tatili bu yıl kaç gün olacak? Çalışanların ve öğrencilerin öncelikli araştırma listesinde olan bu konu ile ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Peki 30 Nisan Pazartesi günü tatil olacak mı? Okullar 4 gün boyunca kapalı mı olacak yoksa eğitim devam edecek mi? Tüm bu soruların cevabı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Tatil beklentisine giren kişilerin ise son dakika açıklamalarını beklediği görülmekte.

1 MAYIS VE 30 NİSAN TATİL OLACAK MI?

Dünya genelinde 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlanmaya devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu senede 1 Mayıs resmi tatil olarak kutlanılacak. Bu sene 1 Mayıs Salı gününe denk gelmesinden dolayı öğrenciler ve çalışanlar resmi tatilin dört gün olup olmayacağını merakla bekliyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Önümüzde ki günlerde 30 Nisan tatil mi sorusunun cevabının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

MEB'den okulların tatil edilmesi konusu henüz resmi bir açıklama yok. Önümüzdeki hafta bu konunun netlik kazanması bekleniyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Milli Güvenlik Konseyi'nce 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 28 yıl sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

Dünya genelinde pek çok ülkede resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs ülkemizde 2009 yılından beridir resmi tatil olarak kutlanıyor.

Kaynak: AjansHaber