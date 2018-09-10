30 binden fazla sivil İdlib'ten ayrıldı!

Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'e saldırıların başladığı günden 9 Eylül'e kadar olan sürede 30 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'e saldırıların başladığı günden 9 Eylül'e kadar olan sürede 30 bin sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

SİVİLLERİN GÖÇÜ BAŞLADI



Suriye rejiminin ele geçirmek istediği İdlib'e yönelik Rus savaş uçaklarının desteğiyle başlattığı hava harekatları kentin kırsalındaki köy ve kasabaları viraneye çevirdi. Savaş uçaklarının bombaladığı köyler enkaza dönüşürken, hem hava saldırıları hem de kimyasal silah kullanılacağı iddiasının ardından İdlib kırsalındaki siviller çareyi göç etmekte buldu.

SALDIRI BÖLGELERİ BOŞALIYOR



Hava saldırıları ile İdlib'in Cisr Eş Şugur ilçesi ile köylerdeki siviller yerleşim alanlarının enkaza dönüşmesiyle zorunlu göçe mecbur kaldı. Geçmişte nüfusu 45 bin olan Cisr Eş Şugur ilçesinin nüfusu 15 bine kadar gerilerken, köylerde ise neredeyse kimse kalmadı.

Hava saldırılarının olduğu köylerde yaşayanlar hem bombardımandan hem de son günlerde kimyasal silah kullanılacağı iddiasının ardından tedirgin olunca bulundukları yerleri terk etti. Köylerde yaşayanlar güvenli gördükleri iç kesimler ya da İdlib merkezi veya ilçelerine giderek saldırılardan korunmaya çalışıyor. Sivillerin terk etmesiyle köyler sessizliğe bürünürken, siviller saldırıların durması halinde yeniden evlerine dönmek istediklerini ifade ediyor.

Kaynak: Ajanslar