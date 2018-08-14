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14 Ağustos 2018 16:30 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2018 16:49

Minik Saregül başını balkon korkuluklarına sıkıştırdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 yaşındaki Saregül Doğan, balkonda oyun oynarken başını korkuluklara sıkıştırdı. Küçük Saregül'ün imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Minik Saregül başını balkon korkuluklarına sıkıştırdı

Olay, dün akşam saatlerinde, Babataş Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde oynayan Saregül Doğan, başını dış kapının korkuluklarına sıkıştırdı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Saregül'ü, başının sıkıştığı demirleri keserek kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Saregül Doğan ailesine teslim edildi.



Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Balkon korkuluğuOyun oynarken3 yaşında


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