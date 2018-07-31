3 Rus gazeteci Güney Afrika'da öldürüldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 3 Rus gazetecinin Güney Afrika Cumhuriyeti’nde öldürüldüğü açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya vatandaşı olan 3 gazetecinin Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Sibut kentinde öldürüldüğünü açıkladı.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Bakanlık kimliği belirsiz kişilerce kurşunlanarak öldürülen gazetecilerin isimlerini ise Azerbaycan asıllı Orhan Camal, Aleksandr Rastorquyev, Kiril Radçenko olarak açıkladı.

GAZETECİLERİN CESETLERİ ISSIZ BİR ARAZİDE BULUNDU

Bir film projesi için Güney Afrika’da bulunan gazetecilerin cesetleri ise ıssız bir arazide terk edilmiş şekilde bulundu. Hayatını kaybeden gazetecilerden biri olan Azerbaycan asıllı Orhan Camal’in, Rus İslam Komitesi'nin Başkanı, ilahiyatçı, siyaset bilimcisi ve yazar Haydar Cemal'ın oğlu Orhan Camal olduğu öğrenildi.

"GÜNEY AFRİKA GÜÇLERİYLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise yaptığı açıklamada, Güney Afrika’daki Rus büyükelçiliğiyle irtibat halinde olduklarını belirterek, "İlk belirlemelere göre, Rus vatandaşı oldukları düşünülen üç kişinin cesedine ulaşıldı. Güney Afrika güvenlik güçleriyle temas halindeyiz." dedi.

Belgeselin yapımcılarından "Tsentra Upravlyeniya Rassledovaniyami (Araştırmalar Merkezi)" adlı şirketten yapılan açıklamada ise "Gelen haberlere inanmak istemiyoruz. Ancak, bunun artık bir hata olabileceğine dair ümidimiz kalmadı. Orhan, Kiril ve Aleksandr’ın yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA