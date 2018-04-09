3 okulda eğitime 5 gün ara

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçe merkezindeki 3 okulda, 40 öğrencide görülen suçiçeği hastalığı belirtileri nedeniyle 5 gün eğitime ara verildi.

Kırıkkale Valiliği, Sulakyurt ilçesi Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitimgören 40 öğrencide suçiçeği hastalığı belirtileri görüldüğünü bildirdi.

Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Adı geçen okullardaki öğrencilerimiz için aşı ve diğer sağlık tedbirleri alınmıştır. Bununla birlikte; hastalığın geri kalan öğrencilere bulaşmaması için adı geçen okullarda bugünden itibaren 5 gün süre ile eğitime ara verilmiştir.''

Kaynak: Ajanslar