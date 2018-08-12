3 kişiyi 250 lira borcu için tüfekle vurdu

Konya Meram ilçesinde, borcu olan 250 lira nedeniyle çıkan kavgada 3 kişiyi tüfekle yaralayan Muhammet Batuhan Y., gözaltına alındı.

Meram ilçesi Gödene Mahallesi Şehit Erdoğan Balcı Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında, Mustafa Kaya isimli kişi yanındaki arkadaşları Muammer Orta ve Muhammet Arslan Karaman ile birlikte iddiaya göre 250 lira alacağını istemek için Muhammet Batuhan Y.'nın yanına gitti.

3 KİŞİ YARALANDI



İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Batuhan Y., yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti. Mustafa Kaya, Muammer Orta ve Muhammet Arslan Karaman, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralılar, otomobilleriyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek tedaviye alındı.

GÖZALTINA ALINDI



Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Muhammet Batuhan Y.'yi saklandığı cami inşaatında yakaladı. Gözaltına alınan Muhammet Batuhan Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.





Kaynak: DHA