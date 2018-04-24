3 ilde 4 kişi düşüp boğuldu

3 ilde 4 kişi düşüp boğularak hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Şafak Ekmekçi (23) ile Rafet Bekiroğlu (48), önceki akşam gezmek için rıhtıma indi. Yürüyüş yaparak balık tutanları ve denizi izleyen iki arkadaş bir süre sonra dengelerini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla gelen dalgıçlar ve kurtarma ekipleri balıkçı teknelerinin de yardımıyla Şafak Ekmekçi ve Rafet Bekiroğlu'nu denizden çıkardı. İki arkadaş kurtarılamadı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde de arkadaşlarıyla birlikte Bostanlı sahilinde oturan taksi şoförü Hüseyin Beşiktaş (43), dengesini kaybederek, denize düştü. Alkollü olduğu öne sürülen Beşiktaş hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise konuşma ve işitme engelli İhsan Avat (11) oyun oynarken dengesini kaybederek gölete düştü. Kardeşinin durumu anlatmasıyla gölete gelen yakınları küçük çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı.

Kaynak: ajanslar