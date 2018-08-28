3 gün kala 3 büyüklerin göndermek istediği futbolcular

Transfer döneminin bitimine 3 gün kala 3 büyükler oyuncu almak kadar satmanın da derdine düştü.

Türkiye'de transfer dönemi 31 Ağustos'ta sona erecek. Takıma takviye yapmak için mesai harcayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, bir yandan da bazı isimleri elden çıkarmanın çabası içinde.





GALATASARAY'DA TARIK VE TOLGA



Sarı-kırmızılı takımın uzun yıllardır göndermek istediği Tarık Çamdal, Galatasaray'dan kazandığı parayı verecek bir kulüp bulamıyor. Abdurrahim Albayrak'ın kulüp aradığı Tarık, 3 gün içinde gitmezse yine takımda kalacak.

Sarı-kırmızılı ekibin geçen yılki şampiyonluğuna ilk haftalarda gösterdiği performansla katkı veren Tolga Ciğerci, sakatlığını bahane ederek idmanlara çıkmayınca Terim tarafından kadro dışı bırakıldı. Tolga'ya da takım aranıyor.

BEŞİKTAŞ'IN FORVETLERİ SATILIK



Siyah-beyazlı ekip santrafor bölgesindeki isimleri satmanın peşinde. 2011 yılında Beşiktaş'a transfer olan Mustafa Pektemek 1 yıl Başakşehir'de kiralık oynadığı sezon dışına hep takımda kaldı. Çok fazla oynama fırsatı bulamayan Pektemek'e de takım aranıyor.





Devre arası Alanyaspor'dan takıma kazandırılan Love, Beşiktaş'ta vasatı aşamadı. Başta Süper Lig ekipleri olmak üzere taliplisi çok olmasına rağmen Brezilyalı futbolcu para konusunda henüz bir takımla anlaşamadı.

OZAN TUFAN PAF'A GÖNDERİLDİ



Fenerbahçe'de teklif gelmesi halinde gönderilecek birçok oyuncu var. Ancak yönetimin kesin olarak gözden çıkardığı iki isim Ozan Tufan ve İsmail Köybaşı.

Bursaspor'dan transfer olduğu günden beri tartışılan, beklenen katkıyı yapamayan Ozan Tufan PAF takıma gönderildi. 3 günlük süre içinde ya satılması ya da kiralanması bekleniyor.



Gözden düşen bir diğer isim olan İsmail Köybaşı'na Konyaspor ve Rizespor teklif yaptı ancak şu ana kadar bir anlaşma söz konusu değil.

Kaynak: Ajanslar