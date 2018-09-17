2'si üst düzey 46 terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı tarafından, iç güvenlik operasyonlarında son bir haftada 2'si sözde üst düzey 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, 10-17 Eylül'deki iç güvenlik operasyonlarında 2'si sözde üst düzey olmak üzere 46 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince son bir haftada 2 bin 575 operasyon düzenlendi.

SON BİR HAFTADA 46 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 606 terör (PKK/KCK 138, sol 29, DAEŞ 37, FETÖ/PDY 402), 4 bin 233 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 91 de düzensiz göçle mücadele kapsamında 4 bin 930 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategorideki "Şervan Çevlik" kod adlı Fırat Dağdelen ile Sabri Kartal'ın da bulunduğu 2'si sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 (16 ölü, 20 sağ/yaralı, 10 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar neticesinde 8 ilde 13 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda 4 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 51 el bombası, 116 kilogram patlayıcı, 20 uzun namlulu silah ile 6 bin 74 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

145 BİN TON KAÇAK AKARYAKITA EL KONULDU

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında da 146 kilo 707 gram uyuşturucu ile 56 bin 987 uyuşturucu hap ve 974 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca, 285 bin 419 paket kaçak sigaraya ve 145 bin 83 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

Sokak satıcılarına yönelik, okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun bulunduğu yerlerde yapılan kontroller ve düzenlenen operasyonlarda 583 şüpheli gözaltına alındı, 88,3 kilogram uyuşturucu, 15 bin 204 uyuşturucu hap, 433 kök kenevir ve 31 silah ele geçirildi.

"TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2018-5)" UYGULAMASI YAPILDI

2018/2019 eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce ülke genelinde tüm okul, yurt ve üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerler başta olmak üzere metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları, park, bahçe gibi yerlerde eş zamanlı olarak 11 Eylül Salı günü 100 bin 811 personelin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur (2018-5)" uygulaması yapıldı.

Uygulamada, 573 bin 612 kişi sorgulandı, bin 392'si yakalandı. 71 bin 633 araç kontrol edildi, 186 aranan araç yakalandı ve 821'i trafikten men edildi. 34 bin 35 iş yeri kontrol edildi, 96'sına işlem yapıldı. Ayrıca 3 kilo 818 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 261 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 376 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 261 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Öte yandan, 743'ü denizlerde olmak üzere 6 bin 86 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 91 organizatör gözaltına alındı.

Kaynak: Ajanslar