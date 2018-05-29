29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 565. yıl dönümü kutlanıyor. İstanbul fetih kutlamaları 2018

29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 565. yıl dönümü kutlanıyor. İstanbul fetih kutlamaları 2018 yılına damgasını vuracak. İşte 29 Mayıs'ta Haliç'te düzenlenecek fetih programı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan organizasyon ve etkinliklerle İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç'te fetih programı için özel bir organizasyon hazırladı. İBB'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Haliç Kongre Merkez Sahili'ndeki alanda bu akşam 19.30'da 29 Mayıs İstanbul Fethi'nin 565. yıl dönümü kutlanacak. Etkinlikte Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Tasavvuf Ekibi de yer alıp konser verecek. Düzenlenecek konserin ardından devlet erkanının katılımıyla iftar programı icra edilecek. İftarın yapılmasının hemen ardından fetihin 565. yıl dönümü "Özel Fetih Gösterisi" ile kutlanacak. İstanbul fetih kutlamaları 2018 yılına damgasını vuracak.

29 MAYIS İSTANBUL FETHİ'NİN 565. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Haliç'te düzenlenecek programla İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü konser ve fetih törenleri ile kutlanacak. İBB Haliç Kongre Merkezi Sahili'ndeki alanda fetih törenleri düzenleyecek. Tören saat 19.30'da başlayacak. Fetih programında Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Tasavvuf Ekibi bir konser verecek.

İSTANBUL FETİH KUTLAMALARI 2018

TSK Askeri Mehteran Birliği sahne alacak ve kutlamalar için hazırlanan özel bir video mapping, ışık, su ve lazerin birlikte kullanıldığı görkemli bir fetih gösterisi gerçekleştirilecek.

DENİZDE ÖZEL PLATFORM KURULDU

"Özel Fetih Gösterisi" için sahilden ortalama 50 metre açıkta deniz yüzeyine özel platform kuruldu. 78x18 metre ölçülerindeki sahnede gerçekleştirilecek 3D mapping gösterisi için 20 dakikalık film hazırlandı. Programda su, ışık, lazer ve su perdesi gösterisi, 30x90 metre ölçüsündeki yüzer gösteri platformunda yapılacak.

Dünya tarihini değiştiren, bir çağ kapatıp başka bir çağ açan büyük deha Fatih Sultan Mehmet Han ile muzaffer, yiğit ve kutlu askerlerinin gerçekleştirdiği İstanbul'un fethi yeniden canlandırılacak.

İSTANBUL'UN FETHİ

İstanbul 1453 yılına kadar Doğu Roma İmparatorluğumun başkenti idi. Şehrin çevresi yüksek surlarla çevrili idi ve çok iyi korunuyordu. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un çevresini Osmanlı topraklarına katmıştı. Sıra İstanbul’a gelmişti. Fatih uzun süren bir hazırlığa girişti. Büyük toplar döktürdü. Anadolu Hisarı karşısına Rumeli Hisarı’nı yaptırdı. Tehlikeyi sezen İmparator Konstantin Avrupa’daki tüm devletlerden yardım istedi. 2 Nisan 1453’te Haliç ağzına zincir gerdirdi. Fatih İstanbul’un ancak Osmanlı Donanması’nın Haliç’e girmesiyle fethedileceğini anlayarak Tophane’den Kasımpaşa’ya kadar kızaklar döşetti. Bir gecede 72 parça gerdi. Haliç’e indirildi. Uzun süren kuşatmadan sonra 27 Mayıs günü başlayan ve 3 gün süren top ateşi kentin surlarında büyük geldikler açmıştı. 29 Mayıs gecesi başlayıp sabaha kadar süren iki saldırıdan sonra sabaha karşı genel hücuma geçildi. Ulubatlı Hasan surlara çıkarak bayrağı oraya dikti. Ardından tüm askerler surları aşarak şehre girdiler. Böylece 54 gün süren kuşatma sonucu İstanbul Fatih tarafından fethedildi.

“İstanbul bir gün fetholunacaktır. Ne mutlu o komutana.” (Hz. Muhammed) hadisindeki sevaba ulaşmak arzusu ile yola çıkan Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul’u fethetti. İstanbul’un fethi ile Ortaçağ sona ermiş, Yeniçağ başlamış oldu. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında tarihe çağ açan padişah olarak adını yazdırdı.

Kaynak: AjansHaber