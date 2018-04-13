28 Şubat karar davasında 17.30'a geri sayım!

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davada sanıkların son sözleri dinlendi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar ve avukatları ile müdahiller ve avukatları katıldı.

ÇOK SAYIDA SANIK KATILMADI

Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu kimi sanıklar ise duruşmada hazır bulunmadı.

Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, sanıklardan Erdal Ceylanoğlu'nun sağlık nedeniyle duruşmaya katılamadığına ilişkin rapor ve mazeret dilekçesi verdiğini bildirdi.

MAZERETLER REDDEDİLDİ

Bazı sanıklar ve avukatlarının savunma veya duruşmaya katılamamalarına ilişkin mazeret dilekçeleri sunduğunu belirten Yiğitsoy, bazı kişilerin ise yine dilekçeyle davaya müdahil olmak istediklerini kaydetti.

Hasan Celal Güzel'in avukatının, "müvekkilinin vefatı nedeniyle mirasçılarına tebligat çıkarılması" için dilekçe verdiğini bildiren Yiğitsoy, daha sonra "Ekstra talebi olan var mı?" diye taraflara sordu. Taraflardan kimsenin talepte bulunmaması sonrasında Yiğitsoy, mazeret ve müdahillik taleplerinin tamamını reddettiklerini açıkladı.

Müdahil avukatlarından Necip Kibar söz alarak, "Tüm sanıkların atılı suçtan cezalandırılmalarını istiyoruz." dedi.

"KAÇ CELSEDİR NEREDEYDİNİZ"

Sanıklardan Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu'nun avukatı söz alarak savunma yapmak istedi. Başkan Yiğitsoy, "Kaç celsedir niye gelmediniz avukat bey?" diye sordu. "Geldim." diyen avukat, söz verilmesi üzerine savunma yaptı.

Avukat, "Diğer sanık avukatlarının Batı Çalışma Grubu'nun (BGÇ) kanuniliği ve hukuka aykırı işlemleri bulunmadığı yönündeki savunmalarına, irtica tehdidini 15 Temmuz'dan yaklaşık 20 yıl önce görmüş oldukları yönündeki savunmalarına, özellikle 5 No'lu CD'nin sahteliği yönündeki savunmalarına, soruşturmanın ve kovuşturmanın FETÖ'ye mensup kamu görevlilerince yürütüldüğü savunmalarına, yapılan işlemlerin uygunsuzluğuna ve atılı suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı yönündeki savunmalarına katılıyoruz." dedi.

"TARİHİ BİR KARAR BEKLİYORUZ"

Müvekkilinin BÇG'nin toplantılarına BÇG'nin kimlik kartıyla katıldığı ve "kriz masası"listesinde yer aldığı iddialarının doğru olmadığını ifade eden avukat, "Sıra mahkemede. Tarihi bir karar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Yiğitsoy'un avukatın savunmasını tutanağa yazdırmasının ardından müdahil avukatlarından İsmail Aydos, "Yıllardır mahkemede bu dava titizlikle görüldü. Meslektaşımız konuşmasının başında çok ciddi şeyler söyledi, nitekim siz onları atladınız." diye konuştu.

Yiğitsoy ise tutanağa eksik geçen bir şey olmadığını ifade etti ve Aydos'a, "Söz hakkı vermiyorum. Yerinize oturun." dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir

SON SÖZLER

Daha sonra duruşmada hazır bulunan sanıklara son sözleri soruldu.

Sanıklardan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir önceki savunmalarını aynen tekrarladığını söyledi. Sanıklardan Cengiz Koşal ise herhangi bir faaliyetinin olmadığını öne sürerek, "Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi. Ersin Yılmaz da suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu. Dönemin EDOK komutanı İzzettin İyigün,"Son savunmam tüm gerçekleri ortaya koymuştur. Hiçbir suçum yoktur. Buna rağmen 5 yılım elinden alınmıştır. Beraat istiyorum." şeklinde konuştu.

Olmayan bir suç nedeniyle açılan davada mağdur olarak bulunduğunu iddia eden sanık Yıldırım Türker de "Ne ben ne de suçun işlendiği tarihte emrimde olanlar, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında yazılı herhangi bir suçun içinde bulunduk. Bunu ispat edecek herhangi bir delil de ortaya konulmadı. Beraat istiyorum." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

FETULLAHÇI SAVCILAR TARAFINDAN HAZIRLANAN İDDİANAME...

Vural Avar ise "İki Fetullahçı savcı tarafından yapılan iddianameyi halen sürdürmenizi reddediyorum. İlk defa böyle bir ortamla karşılaşıyorum. Hiçbir mahkemede böyle bir kalabalık içinde savunmamızın alındığına şahit olmamıştım. Beraatımı talep ederim." ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmada bulunmayan İsmail Hakkı Karadayı adına beyanda bulunmak isteyen avukatına mahkeme izin vermedi.

ÖLEN SANIKLARIN ZİKREDİLMESİNE TEPKİ

Mahkeme heyetinin, son sözleri sorarken hayatlarını kaybeden sanıklar Eser Şahan ve Teoman Koman'ın adını sayması, salonda bulunanların tepkisini çekti.

Son sözlerin alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Yiğitsoy, hükmün açıklanması için duruşmaya saat 17.30'a kadar ara verildiğini açıkladı.

DİĞER DETAYLAR

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi mübaşiri ve katibi, saat 14.00'ten önce sanıklar, müdahiller ve gazetecileri duruşma salonuna aldı. Mahkeme heyeti, hazır bulunanların tutanağa geçirilmesinin ardından salona geldi.

Duruşmayı AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır ve HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz da takip etti.

Oldukça kalabalık olan salonda bazı avukatlar, katılanlar ve gazetecilerin yanı sıra sanıklar da duruşmayı ayakta izledi.

Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, ayakta duranları görünce polis memurlarına, "Memur bey, içeri neye göre aldınız?" dedi.

Yiğitsoy ayrıca "centilmenlik yapılarak bayan avukatlara öncelik verilmesini" istedi.

Kaynak: Ajanslar