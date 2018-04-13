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28 Şubat davasında karar çıktı! İşte müebbet cezası alan isimler...

28 Şubat davasında karar çıktı! İşte müebbet cezası alan isimler...

İsmail Hakkı Karadayı, Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak, İsmail Hakkı Karadayı, Kemal Gürüz, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Çetin Saner, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, Kenan Deniz, Muhittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri'ye müebbet hapis cezası verildi..
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Güncel 13 Nisan 2018 - 18:23

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