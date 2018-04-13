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13 Nisan 2018 21:05 | Son Güncelleme: 13 Nisan 2018 21:08

28 Şubat davası kararlarına itiraz edildi

28 Şubat Davası'nda müdahil avukatları itiraz dilekçesi verdi.

28 Şubat davası kararlarına itiraz edildi

28 Şubat Davası'nda müdahil avukatları, müebbet hapis kararı verilen 21 sanığın tutuklanması talebiyle itiraz dilekçesi verdi.


Kaynak: AA

Etiketler: 28 Şubat


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