28 Şubat davası kararı açıklandı!!! 21 kişiye müebbet hapis cezası verildi

28 Şubat davasında karar açıklandı... 68 kişiye sanık hakkında beraat kararı çıkarken 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı...

28 Şubat davasında karar açıklandı. 68 sanığa beraat veirlirken 21 sanık hakkında müebbet kararı verildi...

28 Şubat davasında Çetin Doğan, Çevik Bir ve Karadayı'ya müebbet hapis vezası verildi!

Duruşmaya ara verilmeden önce salonda bulunan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'in kararın okunması sırasında salonda olmadığı görüldü.

21 SANIĞA MÜEBBET

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıkladı. Emekli komutanlar Çevik Bir, İsmail Hakkı Karadayı, Fevzi Türkeri, Çetin Doğan ile Eski YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz'ün aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, indirime giderek cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

68 SANIĞA BERAAT

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında açılan davada mahkeme heyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıkladı. Mahkeme, 68 sanık hakkında beraat kararı verildi.

60 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Savcı, sanıklar İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Muhittin Erdal Şenel, Kenan Deniz, İlhan Kılıç, Yıldırım Türker, Çetin Saner, Kamuran Orhon, Vural Avar, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, İdris Koralp, Fevzi Türkeri, Çetin Dizdar, Hakkı Kılınç, Mustafa Bıyık, İbrahim Selman Yazıcı, Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, Serdar Çelebi, Mustafa Babacan, Orhan Nalcioğlu, İsrafil Aydın, Cevat Temel Özkaynak, Ayhan Cansevgisi, Orhan Yöney, Ersin Yılmaz, Köksal Karabay, Hüsnü Dağ, Oğuz Kalelioğlu, İsmail Ruhsar Sürmer, Şevket Turan, Metin Yaşar Yükselen, Şükrü Sarıışık, Refik Zeytinci, Yücel Özsır, Altaç Atılan, Aydan Erol, Mustafa Hakan Bural, Yahya Kemal Yakışkan, Yahya Cem Özarslan, Ziya Batur, Bahaddin Çelik, Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut, Sezai Kürşat Ökte, Cengiz Çetinkaya, Ahmet Aka, Alican Türk, Osman Atilla Kurtay, Erkan Yaykır, Mehmet Aygüner, Erdal Ceylanoğlu, Ergin Celasin, İzzettin İyigün, Halil Kemal Gürüz, Sedat Arıtürk ve Erdoğan Öznal'ın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

Sanıklar Teoman Koman, Eser Şahan, Salih Eryiğit ve Tevfik Özkılıç'ın vefat etmesinden dolayı haklarında açılan davanın düşürülmesini talep eden savcı, 39 sanığın ise beraatine karar verilmesini istemişti.

ÇOK SAYIDA SANIK KATILMADI



Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu kimi sanıklar ise duruşmada hazır bulunmadı.

Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, sanıklardan Erdal Ceylanoğlu'nun sağlık nedeniyle duruşmaya katılamadığına ilişkin rapor ve mazeret dilekçesi verdiğini bildirdi.

MAZERETLER REDDEDİLDİ



Bazı sanıklar ve avukatlarının savunma veya duruşmaya katılamamalarına ilişkin mazeret dilekçeleri sunduğunu belirten Yiğitsoy, bazı kişilerin ise yine dilekçeyle davaya müdahil olmak istediklerini kaydetti.

Hasan Celal Güzel'in avukatının, "müvekkilinin vefatı nedeniyle mirasçılarına tebligat çıkarılması" için dilekçe verdiğini bildiren Yiğitsoy, daha sonra "Ekstra talebi olan var mı?" diye taraflara sordu. Taraflardan kimsenin talepte bulunmaması sonrasında Yiğitsoy, mazeret ve müdahillik taleplerinin tamamını reddettiklerini açıkladı.

Müdahil avukatlarından Necip Kibar söz alarak, "Tüm sanıkların atılı suçtan cezalandırılmalarını istiyoruz." dedi.

"KAÇ CELSEDİR NEREDEYDİNİZ"



Sanıklardan Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu'nun avukatı söz alarak savunma yapmak istedi. Başkan Yiğitsoy, "Kaç celsedir niye gelmediniz avukat bey?" diye sordu. "Geldim" diyen avukat, söz verilmesi üzerine savunma yaptı.

Avukat, "Diğer sanık avukatlarının Batı Çalışma Grubu'nun (BGÇ) kanuniliği ve hukuka aykırı işlemleri bulunmadığı yönündeki savunmalarına, irtica tehdidini 15 Temmuz'dan yaklaşık 20 yıl önce görmüş oldukları yönündeki savunmalarına, özellikle 5 No'lu CD'nin sahteliği yönündeki savunmalarına, soruşturmanın ve kovuşturmanın FETÖ'ye mensup kamu görevlilerince yürütüldüğü savunmalarına, yapılan işlemlerin uygunsuzluğuna ve atılı suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı yönündeki savunmalarına katılıyoruz." dedi.

"TARİHİ BİR KARAR BEKLİYORUZ"



Müvekkilinin BÇG'nin toplantılarına BÇG'nin kimlik kartıyla katıldığı ve "kriz masası"listesinde yer aldığı iddialarının doğru olmadığını ifade eden avukat, "Sıra mahkemede. Tarihi bir karar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Yiğitsoy'un avukatın savunmasını tutanağa yazdırmasının ardından müdahil avukatlarından İsmail Aydos, "Yıllardır mahkemede bu dava titizlikle görüldü. Meslektaşımız konuşmasının başında çok ciddi şeyler söyledi, nitekim siz onları atladınız." diye konuştu.

Yiğitsoy ise tutanağa eksik geçen bir şey olmadığını ifade etti ve Aydos'a, "Söz hakkı vermiyorum. Yerinize oturun." dedi.

Kaynak: Ajanshaber