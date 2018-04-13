28 Şubat cezaları ne zaman uygulanacak?

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı: "Yargıtay onayladığında, yapmış oldukları fiilin cezasını çekmeye başlayacaklar" dedi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, 28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davada verilen cezalara ilişkin, "Yargıtay onayladığında yapmış oldukları fiilin cezasını çekmeye başlayacaklar." dedi.

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada kararların açıklanmasının ardından duruşmayı takip eden bazı isimler, gazetecilere açıklamada bulundu.

Burada konuşan Kavakcı, bugünün, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve demokrasisi açısından çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Çünkü ilk defa Türkiye'de darbeciler adalet karşısında hesap verdiler. 28 Şubat'ta Sincan'da tankları yürütenler, insanları 'irticacı' diye etiketleyenler, genç kızların eğitim hayatlarının önüne set çekenler, insanları 'başörtülü-başörtüsüz' diye ayıranlar, imam hatiplerin önünü kesenler, seçilmiş bir hükümetin istifasını gerçekleştirenler ve fiilleriyle toplumu kutuplaştırmaya çalışanlar adalet karşısında hesap verdi." ifadesini kullandı.

Güncel 13 Nisan 2018 18:23 28 Şubat davasında karar çıktı! İşte müebbet cezası alan isimler...Çetin Doğan, Çevik Bir ve İsmail Hakkı Karadayı'nın da aralarında bulunduğu 21 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

21 kişi hakkında hapis cezası verildiğini dile getiren Ravza Kavakcı, "Yargıtay onayladığında yapmış oldukları fiilin cezasını çekmeye başlayacaklar." şeklinde konuştu.

Kavakcı, 28 Şubat sürecinde birçok kişinin hayatlarının karartıldığına işaret ederek, "Ama biz bugün ümitvarız, çünkü o güne katkıda bulunanlar adalet önünde hesap verdiler ve yapmış olduklarının hesabını ödeyecekler. Biz asla kin ve nefret duymadık, hem ilahi adalete inandık hem de Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin doğru kararı vereceğine inandık. İnşallah bundan sonra da asla kimse, 15 Temmuz'da da gördüğümüz gibi ülkemizde böyle bir şeye kalkışamayacak, akıllarından bile geçirmeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tutuklama tedbiri yerine adli kontrol tedbirleri"

TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek de 28 Şubat darbesinin hem mağduru, hem bu davada müşteki-müdahil hem de birçok müdahilin vekili olarak davayı takip eden hukukçulardan birisi olduğunu söyledi.

Petek, verilen mahkumiyet cezasının "sadece evde hapis veya adli kontrol ile geçirileceği" gibi bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mahkumiyet kararı 21 sanık hakkında verildi. Temyiz aşamasına, oradaki incelemeye fırsat vermek için mahkeme, tutuklama tedbiri yerine adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Yurt dışı yasağı uyguladı, ayrıca ayda bir defa imza vermek suretiyle bir adli kontrol uygulaması kararı verdi.

27 Mayıs 1960 darbecilerini millet mahkum etmişti, 12 Eylül 1980 darbesini yapanları yine Türk adaleti mahkum etti, 28 Şubat darbesine 'darbe' denilmesini bile hazmedemeyenlere bugün bağımsız ve tarafsız Türk yargısı mahkumiyet kararı verdi. Burada Cumhuriyet Başsavcılığının istemiş olduğu mahkumiyet aynı oranda çıkmamışsa da iddia makamının takdiriyle temyiz aşamasında Yüksek Mahkeme'de bu da değerlendirilecektir."

Kaynak: AA