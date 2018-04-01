28 milyon başvuruyla tarihe geçen iş ilanı

Dünyanın en büyük işverenleri listesinde yedinci sırada bulunan Hindistan Demiryolları'nın açtığı 90 bin kişilik iş ilanına başvuranların sayısı 28 milyonu buldu.

Dünyanın en kalabalık iş ilanı" olarak tarihe geçen işe alım sürecinde başvurular tamamlanırken, Hindistan Demiryolları'nın önümüzdeki ay 20 bin kişilik daha personel alım ilanı vermesi bekleniyor.

Toplam maliyeti 130 milyar doları bulabilecek bir yenilenme sürecine giren demiryolları ağının gelişimi için Hindistan devleti tarafından açılan ilanda 26 bin 502 makinist ve tekniker alınacağı duyuruldu. Bunun yanında demiryolu bekçisi, ray operatörü, kaynakçı ve işçi gibi daha az kalifiye pozisyonlar için de 62 bin 907 kişilik işe alım yapılacağı açıklandı.



İnternet üzerinden başlayan ve dün sonlanan iş ilanlarına 28 milyon kişinin başvurduğunu aktaran Hintli yetkililer, nisan ve mayıs ayında eleme sürecinin gerçekleşeceğini ve sınavlar yapılacağını aktardı.



Halihazırda yaklaşık 1.4 milyon çalışanı bulunan Hindistan Demiryolları, başkent Yeni Delhi'de saatte 70 ila 90 kilometre hızla çalışan trenleri hızlandırarak saatte 160 kilometre yapacak yeni seferler düzenlemeyi planlıyor. Bunun yanı sıra ülkenin ekonomik başkenti olarak bilinen Mumbai ile Hindistan'ın en kalabalık beşinci şehri Ahmedabad'ı birbirine bağlayan yeni bir hızlı tren hattı üzerinde çalışılıyor.



Demiryolu şirketinin yeni istihdamlar yaratması beklenirken, Başbakan Narendra Modi'ye muhalif isimler Hindistan Demiryolları'nın önümüzdeki yıl yapılacak seçim öncesi dünyanın en büyük işe alım sürecini gerçekleştirmesini eleştiriyor.

Kaynak: Ajanslar