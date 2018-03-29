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28 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Diriliş Ertuğrul kan kaybediyor

28 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Diriliş Ertuğrul kan kaybediyor

28 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Total grubunda yüzde 35.35 oranında izlenme payı elde eden Sen Anlat Karadeniz birinci oldu. Diriliş Ertuğrul ise AB ve ABC1 grubunda aldığı reytingler ile şaşırtmadı
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Dizi 29 Mart 2018 - 12:22

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