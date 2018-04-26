26 Nisan reyting sonuçları - Hangi program birinci oldu?

26 Nisan reyting sonuçları Avlu, Mehmetçik Kut’ül Amare, Bizim Hikaye, Survivor kim birinci? 26 Nisan en çok hangi dizi izlendi? Televizyon dizilerinin ve programlarının izlenme oranlarını veren reyting sonuçları belli oldu. İşte detaylar...

26 Nisan reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? Büyük rekabete sahne olan reyting mücadelesi, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Perşembe günleri kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Bizim Hikaye mi? Avlu mu? Survivor mı? sorusu da dün akşam itibarı ile yanıtlanmış olacak. İşte 26 Nisan Perşembe reyting sonuçlarına göre Totalde, AB'de ve ABC'de zirvenin sahibi! İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Büyük merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. Ekranların rekabetinde hangi kanal ön plana çıktı? En çok seyredilen dizi hangi yapım oldu? Reyting listeleri geçen haftaki gibi aynı mı kaldı yoksa değişime uğradı mı? Bu soruların tüm cevabını reyting sonuçları haberimizde bulmanız mümkün.

26 NİSAN PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

26 Nisan reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

25 NİSAN ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

25 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1. sırayı Sen Anlat Karadeniz 39,94 share ile alırken 2. sıra 20,36 share alan Sen Anlat Karadeniz özeti oldu. 3. sıra 20,32 share ile Fatih Portakal ile Ana Haber’in oldu AB sonuçlarında ise Sen Anlat Karadeni 29,42 share ile 1. olurken 2.liği 24,96 share ile Fatih Portakal ile Ana Haber aldı. 3. sıra da 12,22 share ile Diriliş Ertuğrul Özel’in oldu. ABC'de ise 32,36 share ile Sen Anlat Karadeniz 1. 23,13 share ile Fatih Portakal ile Ana Haber 2. Sen Anlat Karadeniz Özet ise 17,15 share ile 3. oldu. İşte grafiklerle 25 Nisan Reyting sonuçları….

24 NİSAN SALI REYTİNG SONUÇLARI

24 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 26,01 share alan Kadın dizisi birinci, 17,25 share alan EDHO ikinci, 16,43 share alan Kadın Özet üçüncü oldu. AB puan türünde 25,92 share alan Kadın birinci sırada, 16,36 share alan EDHO ikinci sırada, 15,45 share alan Ufak Tefek Cinayetler üçüncü sırada yer aldı. ABC puan türünde zirvenin sahibi değişmedi. 26,05 share alan Kadın birinci olurken, 16,97 share alan EDHO ikinci oldu. Kadın dizisi özeti 17,20 share ile üçüncü sırada yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

Tek bir televizyon izlenme oranı (reyting) puanı, takip edilen bir bölgedeki seyircilerin belli bir dakikadaki sayılarının %1'ine karşılık gelir. Örneğin 2004 yılı itibarıyla ABD'de 109,6 milyon televizyonlu ev vardı. Dolayısıyla, 2004-05 izleme sezonu için, ulusal bir reyting puanı bu sayının %1 olan 1.096.000 eve karşılık gelir. Bir programın yayımında kullanıldığında, program süresince ortalama reyting puanı tipik olarak belirtilir. Reyting puanları genelde evhalkları için değil, belli demografik gruplar için verilir. Örneğin, 18-49 yaş grubu için bir reyting puanı, ülkedeki 18-49 yaş grubundaki insanların %1'ine eşdeğer sayılır.

Bir reyting puanı ile pay grubu farklıdır, reyting puanı tüm olasıl seyircilerin %1'ini ifade eder, pay puanı ise o an televizyon seyredenlerin %1'ine karşılık gelir. Dolayısıyla bir yayının payı, genelde reytingden daha anlamlıdır, özellikle toplam TV seyrinin düşük olduğu zamanlarda (gece geç saatler gibi).

Kaynak: AjansHaber