25 milyonluk vurgun yaptı!

GÖLLÜ'NÜN İMZASI SAHTE

İhbar üzerine konunun araştırılması için savcılık talimatıyla harekete geçen İEM Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Kemerci ve 3 arkadaşıyla birlikte evlatlık belgesini mercek altına aldı. Ahmet Kemerci'nin mahkemeye sunarak evlatlık olduğunu onaylayan evrağın Kemerci'nın arkadaşı olan Ayhan Kine'nin Başkatip olarak çalıştığı Noterlik'te onaylatıldığı tespit edildi. Bu tespit üzerine belgeleri daha bir detaylı incelemeye başlayan ekipler merhum Göllü'nün 1974 ve 1980 yılları arasında çalıştığı Okmeydanı SGK hastanesinden kendisine ait imza ve el yazısı örnekleri alındı. Evlat edinme belgesindeki Göllü'ye ait olduğu görülen imzalarla, hastaneden alınan Göllü'ye ait orjinal imza örnekleri uzmanlarca karşılaştırıldı. Yapılan karşılaştırmada evlat edinme kararındaki imzaların sahte olduğu tespit edildi.