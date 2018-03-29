25 milyonluk vurgun yaptı!
Miras çetesi Mali polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.
İstanbul'da Noter Başkatibi'nin elebaşılığını üstlendiği dolandırıcılık çetesi yapılan ihbarla yakayı ele verdi. Sahte imzayla 25 milyon liralık mirasa konup, 2 yıl süreyle 1 milyon 500 bin lira kira topladılar.
MİRASINI ELE GEÇİRDİ
İstanbul'da başını bir Noter Başkatibi'nin çektiği 4 kişilik bir dolandırıcılık şebekesi, hazırladığı sahte evlatlık belgesiyle 3 yıl önce hayatını kaybeden ve geride 25 milyon lira servet bırakan Hatice Güzin Göllü isimli emekli bir doktorun mirasını ele geçirdi.
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YAPILAN İHBAR ELE VERDİ
Aylık 60 bin lira kira geliri olan Doktor Göllü'nün vefatının ardından, el yazısını taklit ederek 30 yıl önce görev yapan bir hakime ait sahte imzayla evlat edinme belgesi hazırlayan dolandırıcılar, noter tasdikli belgeyi mahkemeye sunarak mirasa kondu. Serveti ele geçirdikten sonra yaşam tarzları değişen 4 dolandırıcıyı yakın çevrelerinden yapılan ihbar ele verdi.
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NOTER TASDİKLİ SAHTE BELGELER
Göztepe ve Okmeydanı SGK hastanelerinde yıllarca görev yapan Doktor Hatice Güzin Göllü 16 Aralık 2015 tarihinde 88 yaşında hayatını kaybetti. Geride 22'si Kadıköy Merdivenköy mahallesi, biri Moda caddesinde olmak üzere 23 daire ile yine Caferağa Mahallesi Nailbey sokakta bir binanın 3'te bir hissesiyle, bankalarda 1 milyon 902 bin lira ve 80 bin dolar para bıraktı. Toplam serveti 25 milyon lirayı bulan Göllü'nün kimsesi yoktu.
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Milliyet'in haberine göre, sahipsiz olduğu için servet devlete teslim edilecekken, Göllü'nün ölümünden kısa bir süre sonra ortaya çıkan Ahmet Kemerci isimli bir şahıs Göllü'nün evlatlığı olduğunu iddia ederek miras başvurusu yaptı. Oto kaportacılığı yapan Kemerci, çocukken Göllü tarafından evlat edinildiğini belirterek elindeki evlatlık belgelerini mahkemeye sundu. Noter tasdikli belgeleri gören mahkeme ise Ahmet Kemerci'nin, Göllü'nün varisi olduğunu onayladı.
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DEĞİŞEN YAŞAM TARZLARI ELE VERDİ
2016 yılı içerisinde mirasa sahip olduktan sonra, kaportacılık olan mesleğini bırakıp Doktor Göllü'nün geride bıraktığı gayrimenkullerin kirasını toplamaya başlayan Kemerci ve samimi 3 arkadaşı Noter Başkatibi Ayhan Kine, Hukuk Bürosu çalışanı Murat Gündoğdu ile Tercüme Bürosu sahibi Tamer Olağan isimli şahısların yaşam tarzlarında meydana gelen değişiklik etraflarında bulunan şahısların dikkatini çekti. İki yıl süreyle ayda 60 bin lira kira toplayan Kemerci ve 3 arkadaşının dikkat çeken hayatlarından şüphelenen yakınları Kemerci'nin, Göllü'nün evlatlığı olmayabileceğini ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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GÖLLÜ'NÜN İMZASI SAHTE
İhbar üzerine konunun araştırılması için savcılık talimatıyla harekete geçen İEM Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Kemerci ve 3 arkadaşıyla birlikte evlatlık belgesini mercek altına aldı. Ahmet Kemerci'nin mahkemeye sunarak evlatlık olduğunu onaylayan evrağın Kemerci'nın arkadaşı olan Ayhan Kine'nin Başkatip olarak çalıştığı Noterlik'te onaylatıldığı tespit edildi. Bu tespit üzerine belgeleri daha bir detaylı incelemeye başlayan ekipler merhum Göllü'nün 1974 ve 1980 yılları arasında çalıştığı Okmeydanı SGK hastanesinden kendisine ait imza ve el yazısı örnekleri alındı. Evlat edinme belgesindeki Göllü'ye ait olduğu görülen imzalarla, hastaneden alınan Göllü'ye ait orjinal imza örnekleri uzmanlarca karşılaştırıldı. Yapılan karşılaştırmada evlat edinme kararındaki imzaların sahte olduğu tespit edildi.
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GÖLLÜ'NÜN İMZASI SAHTE
İhbar üzerine konunun araştırılması için savcılık talimatıyla harekete geçen İEM Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Kemerci ve 3 arkadaşıyla birlikte evlatlık belgesini mercek altına aldı. Ahmet Kemerci'nin mahkemeye sunarak evlatlık olduğunu onaylayan evrağın Kemerci'nın arkadaşı olan Ayhan Kine'nin Başkatip olarak çalıştığı Noterlik'te onaylatıldığı tespit edildi. Bu tespit üzerine belgeleri daha bir detaylı incelemeye başlayan ekipler merhum Göllü'nün 1974 ve 1980 yılları arasında çalıştığı Okmeydanı SGK hastanesinden kendisine ait imza ve el yazısı örnekleri alındı. Evlat edinme belgesindeki Göllü'ye ait olduğu görülen imzalarla, hastaneden alınan Göllü'ye ait orjinal imza örnekleri uzmanlarca karşılaştırıldı. Yapılan karşılaştırmada evlat edinme kararındaki imzaların sahte olduğu tespit edildi.
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