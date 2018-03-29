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29 Mart 2018 13:58 | Son Güncelleme: 29 Mart 2018 14:03

25 milyonluk vurgun yaptı!

Miras çetesi Mali polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.

25 milyonluk vurgun yaptı!

İstanbul'da Noter Başkatibi'nin elebaşılığını üstlendiği dolandırıcılık çetesi yapılan ihbarla yakayı ele verdi. Sahte imzayla 25 milyon liralık mirasa konup, 2 yıl süreyle 1 milyon 500 bin lira kira topladılar.

MİRASINI ELE GEÇİRDİ

İstanbul'da başını bir Noter Başkatibi'nin çektiği 4 kişilik bir dolandırıcılık şebekesi, hazırladığı sahte evlatlık belgesiyle 3 yıl önce hayatını kaybeden ve geride 25 milyon lira servet bırakan Hatice Güzin Göllü isimli emekli bir doktorun mirasını ele geçirdi.

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