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15 Ağustos 2018 13:47 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2018 14:09

24 PKK/KCK üyesi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Ağrı’da 24 PKK/KCK üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

24 PKK/KCK üyesi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce; Doğubeyazıt, Diyadin, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde yapılan operasyonlarda, DBP Doğubeyazıt İlçe Başkanı Ahmet Şah Sarı, ikinci başkan Fatma Oral ve eski başkan Selahattin Savaş’ın da aralarında bulunduğu, çok sayıda örgütsel malzemeyle birlikte 24 PKK/KCK üyesi gözaltına alınmıştır." denildi.

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Kaynak: Ajanslar

Etiketler: KCKPKK


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