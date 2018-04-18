24 Haziran'daki erken seçim nedeniyle üniversite sınav tarihleri değişti! İşte yeni tarihler

24 Haziran'daki erken seçimler nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinden sonra seçim tarihi açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin 24 Haziran'da olacağını bildirdi. O tarihte ise, YKS sınavı olduğu öğrenildi.

24 Haziran 2018’de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak YKS’nin 30 Haziran 2018 – 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kaynak: AA