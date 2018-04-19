24 Haziran seçim sonuçları ne olur? İşte 2018 son seçim anketleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı. Peki son yapılan seçim anketleri ne diyor? Türkiye erken seçime nasıl bakıyor? Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tura kalır mı? 24 Haziran seçim sonuçları ve seçim anketleri.

Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı.

Ankara Analitik: Yüzde 50’yi geçen yok!

Ankara Analitik şirketi 14-24 Mart tarihleri arasında 26 ilde “İttifaklar, Cumhurbaşkanlığı Adaylıkları ve Siyasal Durum” başlıklı seçim anketi yaptı. Bin 619 denekle cep telefonlarına indirilen özel bir uygulama ile yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen seçim anketi sonuçları şöyle:

Ankara Analitik araştırma şirketinin kamuoyu araştırmasında katılımcılara “İki ayrı seçim ittifakı kurularak seçime gidilmesi halinde kime oy verirsiniz?’ sorusu yöneltildi. Katılımcılar, bu soruya şu cevapları verdi:

AK Parti – MHP – BBP: %46

CHP: %16

Kararsızlar: %13

İyi Parti – SP – DP %11

HDP yüzde 4.6

Kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyorsunuz?

Açık uçlu olarak ‘Kimi Cumhurbaşkanı adayı görmek istiyorsunuz?’ sorusuna ise Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 9.8, Meral Akşener yüzde 7.7 ve Abdullah Gül yüzde 6.1 şeklinde cevap verildi.

Erdoğan’dan sonra en güçlü isim kim?

Araştırmada yöneltilen sorulardan biri de “… Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde oy verir misiniz?” oldu. Bu soruya verilen “Kesinlikle oy veririm” cevabının oranları isimlere göre şöyle: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46.4, Abdullah Gül yüzde 15.2, Meral Akşener yüzde 12.74, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 12.70 ve Abdüllatif Şener yüzde 7.

Gezici Araştırma: Hata olur

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, seçmenin “erken seçim” hakkındaki görüşlerini ortaya koyan bir anket yayımladı. Murat Gezici, muhalefetin erken seçim çağrısına olumlu yanıt vermesinin hata olacağını değerlendirdi.

Murat Gezici, “Sayın Erdoğan yakın dönemde yaşanan ekonomik sorunlar, terör ve Suriye’ de yaşanan olaylar çerçevesinde 2019′ yapılacak seçimler konusunda risk görmektedir. Muhalefetin de talep ettiği bir erken seçimde bu konular gündemden düşecek ve iktidar partisi avantajlı konuma geçecektir” açıklamasında bulundu.

Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici’nin geçen ocak ayında Halk TV’de açıkladığı 2017’nin Aralık ayında yapılan seçim anketi sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: %42

CHP: %20,1

İYİ Parti: %20,2

MHP: %7,29

HDP: %8,73

Türkiye erken seçim istiyor mu?

“Yakın dönemde yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında Türk halkının %77 sinin erken seçim istemediği görülmüştür” diyen Murat Gezici, “Seçmenin gündemini bir erken seçimden çok ekonomik sorunlar, terör ve güvenlik sorunları teşkil etmektedir” diye ekledi.

Gezici Araştırma Merkezi’nin anket çalışmalarında ise “Seçim 2019’da mı yapılmalı yoksa 2018’de erken seçim mi olmalı?” sorusuna seçmenin yüzde 67,1’i “2019’da yapılmalı” derken, yüzde 19,9’u ise erken seçimi savundu. Yüzde 13 ise fikrini beyan etmedi.

SONAR Araştırma

SONAR Araştırma Şirketi’nin 7 Nisan tarihinde yayınlanan ve 26 ilde, 3000 kişi ile görüşerek yaptığı seçim anketi sonuçlarına göre; olası bir erken genel seçimde AK Parti’nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 34.43, MHP ise barajın altında kalıyor.

Araştırmaya göre kararsız seçmenler dağıtılmadığında; CHP yüzde 22.37, İYİ Parti yüzde 12.57, HDP ise ise yüzde 9.53 olarak görünüyor.

Kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında ise AK Parti’nin oy oranın yüzde 40.10, CHP’nin yüzde 25.31, İYİ Parti’nin yüzde 14.22, HDP’nin ise yüzde 10.79 olduğu görülüyor. MHP ise yine barajın altında kalıyor.

Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 38.9’la önde olduğu gözüküyor. Henüz bir aday göstermemiş olan CHP’nin oy oranı yüzde 18.9 iken, İYİ Parti lideri Akşener’in oy oranı ise yüzde 15.3

Andy-Ar Faruk Acar: Erdoğan %55 alır

Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, bu zamana kadar yapılan seçim anketleriüzerinden iddialı bir tahminde bulunarak şunları söyledi:

“Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor.”

ANAR İbrahim Uslu: İki partinin oyu %56

Bahçeli’nin kendiliğinden erken seçim açıklaması yapmadığını belirten ANAR Araştırma şirketinin sahibi İbrahim Uslu, kararın AK Parti ile görüşülerek alındığını söyledi.

Uslu, ANAR seçim anketi sonuçlarına göre; “Şu an iki partinin ittifak oyu son yaptığımız çalışmalarda yüzde 56’lar civarında. Yerel seçimlerden sonra genel seçim yapmak AK Parti açısından arzu edilebilir bir durum değil. Niye çünkü yerel seçimlerde her zaman AK Parti biraz daha düşük oy alır” dedi.

A&G Adil Gür: %55-60 bandında Cumhur ittifakı başarılı olur

A&G’nin sahibi Adil Gür son seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Son genel seçimlerde en doğru oy oranı tahmini yapan ve toplumsal konulardaki araştırmalarıyla dikkat çeken A&G’nin sahibi Adil Gür, herkesin yaptığı en büyük hatanın referandumla normal seçimi birbirine karıştırması olduğunu belirtti.

İşte düzenlenen son anketten bazı sonuçlar ve Adil Gür’ün seçim anketi araştırmasında önemli bazı başlıklar: Seçmenin %60’ı ekonomideki dalgalanmanın dış müdahaleden dolayı olduğunu düşünüyor. “AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla seçime gidecek. Başarılı olacağın düşünüyor musunuz?” sorusu “%55-60 bandında ‘Evet, başarılı olur” (%10 kararsız dağılımı yapılmadan) şeklinde yanıt buluyor. “Siz Cumhur ittifakına oy verir misiniz?” şeklindeki soru ise “55-56-57 bandında ‘Evet, veririm” şeklinde yanıt buluyor.

Konsensus: İyi Parti yüzde 3 civarında

Kamuoyu araştırma şirketi Konsensus, geçen ocak ayında yaptığı ve sonuçlarını Fatih Altaylı’nın Habertürk’teki köşesinde aktardığı ankete göre katılımcıların “İlk genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusuna verdiği yanıtlar şu şekilde:

AK Parti: %44.9

CHP: %23.7

MHP: %10.6

HDP: %9.1

İYİ Parti: %2.7

Diğer: %2.2

Cevap yok: %2.0

Kararsız: %2.1

Geçersiz: %0.7

Oy vermeyecek: %2

Araştırmada “Adayın kimliği belli olmaksızın, siyasi parti bazında hangi partinin adayına oy verilecek?” sorusunun cevabı şöyle çıktı: AK Parti’nin adayı: Yüzde 48.1, CHP’nin adayı: Yüzde 25.1, MHP’nin adayı: Yüzde 11.9, HDP’nin adayı: Yüzde 9.6, İYİ Parti’nin adayı: Yüzde 2.9, Diğer: Yüzde 2.4.

ORC: Cumhur ittifakı %50’yi geçiyor

ORC’nin 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı ‘Türkiye siyasi gündem araştırması’na göre AK Parti ve MHP ittifakının oy oranı yüzde 50’yi geçiyor. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

AK PARTİ: Yüzde 47,2

CHP: Yüzde 25,9

MHP: Yüzde 10,8

HDP: Yüzde 8,5

İYİ PARTİ: Yüzde 5,5

MAK: AK Parti – MHP ittifakı %51’i bulmuyor

AK Parti’ye de anketler yapan MAK Danışmanlık Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, geçen şubat ayında yaptığı açıklamada AK Parti-MHP ittifakının oylarının yüzde 50 artı 1’i bulamadığını söylemişti. Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan’a kesinlikle oy vereceğini açıklayanların oranı 48.6, oy vermeyeceklerini açıklayanların oranı 32.6’da kalırken yüzde 11.3’lük kesim ise oy verebileceğini söyledi.

GÜL'E AKP DESTEĞİ

Abdullah Gül'ün aday olması halinde AKP'li seçmeninin yüzde 14.7'si “Kesinlikle oy veririm” ve yüzde 24.1'i “Belki oy verebilirim” diyerek yüzde 38.8'lik bir destek verdi. MHP'li seçmenin yüzde 15.8'i Gül'e “Kesinlikle oy veririm” derken en yüksek oran HDP seçmeninde çıktı. HDP'lilerin yüzde 41.4'ü Gül'e “Kesinlikle oy veririm” görüşünde ve yüzde 19.5'lik bölüm ise “Belki oy verebilirim” diyor.